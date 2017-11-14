Медведев рассказал об ужине с Трампом на саммите АСЕАН

Манила, , 14:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев побеседовал с президентом США Дональдом Трампом во время гала-ужина в Маниле, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Своими впечатлениями глава правительства поделился с журналистами.

Медведев признался, что впервые встретился с американским лидером в рамках такого мероприятия. По его словам, Трамп сидел практически рядом, и с ним удалось пообщаться.

Премьер-министр назвал главу США открытым и доброжелательным человеком, способным поддержать беседу на разные темы. Так, Медведев и Трамп поговорили об истории и затронули события Второй мировой войны.

Как отметил Медведев, отношения России и США деградируют и сейчас находятся на самой низкой отметке за последние десятки лет. Американские власти, накладывая на Россию экономические ограничения, объявляют Москву не просто оппонентом, но врагом, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во вьетнамском Дананге состоялась короткая беседа Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры РФ и США смогли пообщаться «на ногах», хотя предполагалось, что их встреча будет полноценной.

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