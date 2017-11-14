Киев призвал Варшаву решать споры путем переговоров

Варшава, , 14:44 — REGNUM Киев нацелен на улучшение отношений с Варшавой, а если есть какая-то напряженность в области исторической политики, то нужно сделать шаг назад и понять друг друга, заявил 14 ноября посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью польскому телеканалу TVN24.

По словам посла, активная дискуссия между Польшей и Украиной ведется только в области исторической политики, тогда как в других областях взаимоотношения двух стран хорошие.

«Украина начала восстанавливать свою историческую политику после 2014 года, и именно тогда начались дискуссии», — сказал Дещица, добавив, что история между странами всегда была сложной.

Он сказал, что для прояснения позиций нужно некоторое время.

«Мы не хотим приводить к напряженности, и у нас хорошие отношения с Польшей. Мы всегда рассматривали Польшу как модель трансформации», — сказал посол.

По его словам, путь Польши после 1989 года берется Украиной за образец для трансформации.

Спорные вопросы, по мнению украинского посла, должны решаться путем переговоров, и Киев хочет, чтобы эти переговоры были продолжены для «мира и сотрудничества».

Отметим, что спорные вопросы, о которых так осторожно упоминает Дещица, касаются действий героизируемых сегодня ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате которых в 1943—1945 годах были зверски убиты более 100 тыс. поляков, проживающих на территории Украины, включая женщин, стариков и детей.

Варшава осуждает геноцид поляков на Украине, тогда как в Киеве продолжают воспевать украинских националистов, совершивших это зло.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина должна заплатить за преступления прошлого. По его словам, украинские власти провели бездумную реабилитацию УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), виновную за геноцид поляков.

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