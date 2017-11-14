Атаковав российские СМИ, США вернулись к методам холодной войны

Москва, , 14:17 — REGNUM Америка стала более уязвима к внешнему влиянию, считает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Об этом он заявил 14 ноября в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя решение американских властей объявить телеканала Russia Today иностранным агентом.

«Мы должны понимать, что в годы холодной войны такие информационные войны были нормальным явлением, — заявил он. — Сегодня эта практика возвращается, и мы должны быть готовы к такой стратегии как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Но почему эта проблема возникла? Дело в том, что за последние 20—25 лет Америка стала более уязвима к внешним влияниям».

По мнению эксперта, старые стереотипы уходят, а новое поколение американцев воспитано в других категориях.

«Это поколение интернета, поколение, которое хочет составить своё мнение на основе информации из первоисточника, — сказал Васильев. — Успех RT в США был вызван именно этим. Американцы в меньшей степени стали доверять своему государству и его пропагандистским штампам. Тем более что там за последние десятилетия роль государства в информационной сфере уменьшилась. Администрация Трампа недавно предложила сократить финансирование общественных внутренних американских телеканалов и радиоканалов».

Наступление на российские СМИ, работающие в США, по мнению Васильева, вызвано попытками федерального правительства скомпенсировать свою слабость на медийном поле, с целью чего предпринимаются попытки по переделу рынка информационных услуг.

Напомним, что в ответ на демарши Вашингтона в Государственной думе РФ уже обсуждается закон, позволяющий причислять заграничные СМИ к иностранным агентам. Как сообщил вице-спикер российского парламента Пётр Толстой, законопроект депутаты рассмотрят во втором и третьем чтении в среду, 15 ноября. Критерии, по которым СМИ будут определяться как иностранные агенты, установит Минюст. Закон не коснется корреспондентов, речь идёт только о юридических лицах.

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