Дейнего: ЛНР не вернется в состав Украины из-за Киева

Луганск, , 14:22 — REGNUM Нет никакой возможности для Луганской Народной Республики (ЛНР) вернуться на Украину, заявил 11 ноября исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передает ГТРК ЛНР.

По его словам, ЛНР готова вернуться в состав Украины в рамках Минских соглашений, однако для этого нет никаких условий, поскольку Киев целенаправленно создает блокаду республики по всем направлениям: экономическую, транспортную, водную, энергетическую.

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Напомним, ранее Дейнего заявил, что Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) должны иметь полную самостоятельность в составе Украины. Исполняющий обязанности министра подчеркнул, что воссоединение ДНР и ЛНР с Украиной — это требование мировое и европейское, к которому должны стремиться республики.

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При этом Дейнего отметил, что внешнюю политику ЛНР определяет глава республики, Игорь Плотницкий, который утверждал, что «кроме как пути в Россию, у ЛНР другого пути нет». Плотницкий также назвал ранее Украину «пепелищем», на которое республика уже не вернется.

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