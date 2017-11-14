В СФ не исключили трибунала по пособничеству Словакии развалу Югославии

Москва, , 14:08 — REGNUM Может быть скоро поднят вопрос о создании международной организации для расследования пособничества массовому убийству мирного населения на территории Федеративной Республики Югославия в 1999 г. в отношении правительства Словацкой республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Судья Верховного суда Словацкой республики Штефан Гарабин подал заявление в Генеральную прокуратуру Словацкой республики о возбуждении уголовного дела за помощь (пособничество) массовому убийству мирного населения на территории Федеративной Республики Югославия в 1999 г. в отношении правительства Словацкой республики, которое без санкции Национального совета Словацкой республики, превысив свои законные полномочия, предоставило воздушное пространство боевым самолетам НАТО в ходе воздушной операции над территорией Федеративной Республики Югославия, сообщает словацкое издание Hlavne spravy.

Читайте также: Судья Верховного суда Словакии: за Югославию надо отвечать перед судом

Нечто подобное должно было рано или поздно произойти, считает Клинцевич.

«Конечно, явно преждевременно утверждать, что создан своего рода прецедент, — уголовное дело в отношении правительства Словацкой республики вряд ли будет возбуждено, — но, как говориться, лед тронулся», — указал сенатор.

Массовое убийство людей в результате бомбардировок самолетами НАТО территории бывшей Югославии в 1999 году — преступление, не имеющее сроков давности, указал парламентарий.

«Не исключаю, что вопрос о создании соответствующей структуры в рамках ООН или какой-либо другой международной организации для расследования этого преступления, может быть скоро поднят. На мой взгляд, она имеет не меньшее право на существование, чем Гаагский трибунал по Югославии», — заявил Клинцевич, отметив, что «ее, прежде всего, интересуют другие фигуранты».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава комитета ГД: РФ никогда не поддерживала расчленение бывшей Югославии