Иракский Курдистан отказался от курса на независимость?

Эрбиль, Ирак, , 14:01 — REGNUM Правительство Иракского Курдистана заявило, что будет уважать решение иракского суда, запрещающее выход курдского региона из состава Ирака, сообщает 14 ноября Anadolu.

На прошлой неделе Верховный суд Ирака постановил, что конституция страны запрещает выход какого-либо региона из состава государства.

«Мы считаем, что данное решение должно стать основой для начала всеобъемлющего диалога между Эрбилем и Багдадом для разрешения всех противоречий», — говорится в заявлении правительства Иракского Курдистана.

Решение высшей судебной инстанции Ирака является окончательным и не может быть оспорено никакими другими органами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Порядка 93% участвовавших в голосовании высказались за выход из состава Ирака, что привело к конфликту с Багдадом.

Вооруженные силы Ирака начали наступление на спорную провинцию Киркук, удерживаемую курдами, и практически без сопротивления овладели ею. Данное событие привело к тому, что Эрбиль фактически признал свое политическое поражение.

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