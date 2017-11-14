Скрыли имущество: депутаты гордумы Екатеринбурга могут лишиться мандатов

Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM В Екатеринбурге двух не предоставивших достоверную информацию о доходах и расходах депутатов городской думы могут лишить мандатов. Данный вопрос рассматривался на очередном заседании представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова за грубые нарушения в декларациях потребовала досрочно прекратить полномочия депутатов городской думы Владимира Смирнова и Михаила Гаранина. По словам представителя надзорного ведомства, Владимир Смирнов, который задекларировал в 2016 году доход в размере 39 млн рублей не указал несколько находящихся в его собственности квартир. Она также сообщила, что у Михаила Гаранина, чей доход в 2016 году составил более 37 млн рублей, обнаружены не менее серьёзные нарушения антикоррупционного законодательства, причём второй год подряд.

Однако депутаты городской думы не стали принимать решения и предложили доработать вопрос, рассмотрев его на следующем заседании. В свою очередь Светлана Кузнецова сообщила, что если депутаты не примут решения о снятии полномочий проштрафившихся коллег, то прокуратура будет добиваться их отстранения в судебном порядке.

Напомним, что в 2016 году Михаил Гаранин уже чуть было не лишился депутатского мандата, а вместе с ним ещё два депутата гордумы Екатеринбурга: Олег Хабибулин и Евгений Боровик. В начале октября 2016 года городской представительный орган принял решение о лишении их мандатов. Причиной столь радикальной меры стали недостоверные сведения в декларациях депутатов.

Однако спустя две недели 25 октября после письменного обращения в городскую думу исполняющего обязанности главы администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, депутаты отменили предыдущее постановление. Таким образом Михаил Гаранин, Олег Хабибулин и Евгений Боровик сохранили мандаты.

Отметим, что данный состав представительного органа Екатеринбурга работает последний год. Осенью 2018 года состоятся выборы депутатов городской думы и главы Екатеринбурга.