Андрей Стеценко, , 15:47 — REGNUM

Вчера, 13 ноября, в Белграде помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и условия ввода на Украину миротворческой миссии.

Так, в заявлении посольства США в Москве от 14 ноября говорится, что стороны имеют разное видение урегулирования конфликта в Донбассе.

«В ходе их третьей встречи состоялось всестороннее обсуждение текущего положения дел в дипломатической сфере касательно усилий по прекращению войны на Донбассе. Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена. В соответствии с Минскими соглашениями существовала необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности», — отмечается в материале.

Также в американском диппредставительстве проинформировали, что обе стороны проанализируют мнения, высказанные в ходе встречи, и обдумают «дальнейшие пути решения этой задачи».

Комментируя итоги встречи, помощник президента России Владислав Сурков уточнил, что США представили России дополнения к предложенному РФ варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе.

«Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми», — сказал Сурков.

Он сообщил, что стороны договорились работать над сближением позиций в рамках подготовки резолюции Совбеза ООН, а также выразили солидарность, что «Минские соглашения должны быть реализованы».

Кроме того, президент конгресса украинцев Канады Павел Грод в статье для The Hill Times отметил, что миротворческую миссию ООН в Донбассе должна возглавить Канада, пишет «Эспрессо».

»Канаде следует воспользоваться собственным опытом и объявить международному сообществу о готовности в ближайшем будущем возглавить миротворческую миссию в Украине. Канаде следует быстро определить потребности, масштаб и необходимые ресурсы для полноформатной и эффективной миротворческой миссии на востоке Украины», — сказал Грод.

Он считает, что присутствие канадских военнослужащих на Украине позволяет Канаде «начать делать это немедленно».

В то же время Грод прогнозирует, что Российская Федерация будет блокировать в Совете Безопасности ООН резолюцию по миротворцам на Украине, поэтому международному сообществу следует принять дополнительные меры в отношении Кремля.

«Канада и ее западные союзники должны укрепить Украину, усилив ее военную поддержку и давление на Россию, расширив санкции до тех пор, пока Кремль не согласится на украинское предложение по миротворцам», — добавил Грод.

Президент конгресса украинцев Канады отметил необходимость предоставить Украине современное летальное вооружение, чтобы «повысить цену» для РФ.

Также идею немедленного предоставления Украине летального оружия поддержал сенатор-республиканец Роб Портман. Он напомнил, что независимость Украины влияет на национальные интересы США в Восточной Европе и за ее пределами.

«Независимая Украина является критически важной не только для Восточной Европы, но также влияет на более широкие интересы США в регионе и за его пределами. Пришло время предоставить Украине летальную оборонительную помощь», — написал Портман в своем Twitter.

При этом украинский военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что Россия откажется от идеи ввода миротворцев в Донбасс.

«Условия, которые сейчас будут выдвигать США по вводу миротворцев, даже по их количеству, говорят о том, что это будут неприемлемые для России условия. Устав ООН предусматривает, что та территория, где распространяются полномочия миротворцев, там не может быть никаких других вооруженных формирований. Они должны быть либо выведены, либо разоружены, либо уничтожены. Четвертого варианта не дано. Т. е. туда мы не войдем, «российские войска» там не останутся. Они должны быть выведены. На это и рассчитано, что Россия на своем же проекте резолюции начнет давать задний ход в плане отказа от идеи ввода миротворцев на Донбасс», — отметил Жданов на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь, эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность», бывший замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова считает, что Россия может выйти из ситуации в Донбассе только двумя способами. В частности, она считает, что Донецк и Луганск могут быть интегрированы в Украину на российских условиях или в Донбассе будет замороженный конфликт по примеру Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья.

«Целесообразный вариант для РФ — это когда Украина в результате «правильных» выборов, очередного «майдана», наконец, переворота, «сама определится» по следующей власти и своему будущему. Форма такого «определения» для РФ роли не играет, главное — получить пути влияния на Украину и официальный пересмотр отношений России с западными странами», — пояснила Попова в интервью «Радио Свобода».

Напомним, 6 ноября Курт Волкер заявил, что у России есть два варианта действий по Донбассу: заморозить конфликт или вывести свои силы и способствовать размещению миротворцев ООН.

«Россия имеет два варианта действий на Донбассе. Если они хотят создать замороженный конфликт, как в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье, то это будет им много стоить. Однако, если захотят, они это сделают, несмотря на большие расходы», — сказал Волкер.

По его словам, альтернативный вариант, «когда Россия выведет свои силы и будет способствовать размещению миротворцев ООН, принесет всем мир и позволит продвигаться в воплощении Минского процесса».

Как сообщалось, Волкер и Сурков уже проводили переговоры 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что США собираются обсудить с Россией возможность размещения на Украине 20 тысяч миротворцев. Отмечалось, что этот план одобрен Парижем и Берлином, которые надеются, что президент Российской Федерации Владимир Путин действительно готов урегулировать конфликт в Донбассе.

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