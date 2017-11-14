Минобороны РФ: Коалиция США напрямую помогает ИГ* в Сирии

Москва, , 13:23 — REGNUM Силы возглавляемой США коалиции поддерживали и прямо взаимодействовали с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время операции в сирийском городе Абу-Камале. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Факты такого «сотрудничества» были выявлены в ходе освобождения города от террористов правительственными войсками Сирии. Поддержку сирийским военным оказывали ВКС России, пояснили в оборонном ведомстве.

9 ноября российские беспилотники сделали снимки местности, которые свидетельствуют об отступлении боевиков в сторону границы с Ираком. Террористы покидали город многокилометровыми колоннами, спасаясь от воздушных ударов и атак сирийских войск.

В Минобороны подчеркнули, что командование российской группировки в Сирии два раза обращалось к командованию международной коалиции с призывом общими усилиями уничтожить отступающих боевиков на восточном берегу Евфрата. Однако американцы категорически отказались атаковать террористов с воздуха.

При этом в коалиции пояснили, что боевики якобы по доброй воле сдаются в плен, а значит подпадают под действие Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Запросы российской стороны о том, почему террористы покидают город на боевой технике с тяжелым вооружением, остались без ответа.

Читайте также: Глава Пентагона: США вошли в Сирию с позволения ООН

А также: Клинцевич: Глава Пентагона искажает факты