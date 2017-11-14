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Широта формулировки: Российские СМИ могут стать инагентами

Политика

Определять СМИ-инагентов будет Минюст

Москва, 14 ноября 2017, 13:22 — REGNUM  Потенциально российские СМИ могут подпасть под действие поправок о СМИ-инагентах, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Согласно поправкам, поддержанным депутатами всех фракций Госдумы, «СМИ, зарегистрированные на территории другого государства либо получающие денежные или иные средства от иностранных структур — госорганов или компаний или же от российских компаний с иностранным финансированием, могут быть признаны иностранными агентами вне зависимости от их организационно-правовой формы», отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Журналисты высказали опасение, что под нормы могут подпасть СМИ, имеющие подписчиков за рубежом, например, информагентства.

«Министерство юстиции РФ будет определять, каких СМИ это касается. В поправках прописаны общие нормы, мы не можем в законе прописывать какие-то нормы в отношении отдельных средств массовой информации», — уточнил Толстой.

Госдума примет закон 15 ноября. Роскомнадзор ведет реестр СМИ, финансируемых из-за рубежа.

Читайте ранее в этом сюжете: Минюст определит СМИ-инагентов

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