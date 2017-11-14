Кто кого посадит: Трамп — Клинтон или наоборот?

Вашингтон, , 13:58 — REGNUM США «докатились» до того, что два ведущих политика страны, оспаривавшие друг у друга право стать президентом, в рамках действующей политической системы сдержек и противовесов не могут решить имеющиеся проблемы и опустились на уровень уголовного преследования. Данный факт очень много говорит о том, как устроена американская политическая машина. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик тот факт, что минюст США может приступить к расследованию в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ее фонда в рамках так называемого «уранового дела».

По мнению эксперта, если Министерство юстиции США начнет расследование дела Клинтон, это будет означать перехват Дональдом Трампом инициативы, поскольку ему нужна только зацепка, чтобы начать расследовать все преступления, совершенные семьей Клинтон.

«На их счету большое число убийств, начиная с момента начала карьеры Билла Клинтона в качестве губернатора Арканзаса. Эксперты насчитывают около 80 людей из окружения Клинтонов, охранников, банкиров, секретарей, умерших необычно или убитых при странных обстоятельствах. Напомню только один случай — 10 июля прошлого года в Вашингтоне незадолго до начала номинационного съезда демократов был застрелен перспективный и многообещающий член партии Сет Рич. Это произошло недалеко от Белого дома, вскоре после до сих пор не расследованной кражи компрометирующих документов, которые были позже опубликованы на сайте WikiLeaks. Деньги при этом украдены не были», — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, большое количество людей из окружения этой семьи, как и сам Билл Клинтон, могут быть замешаны в педофилии, что, несомненно, также придется расследовать минюсту США.

«Я уже не говорю про убийство посла США в Ливии и утечку данных с личной почты Хиллари Клинтон, которые так и не были до конца расследованы. Таким образом, хваленая система сдержек и противовесов в США — это не более чем возможность обладания со стороны некой закрытой, но весьма влиятельной и реально управляющей США группы людей компроматом на всех участников политического процесса в стране. Как только эта схема рушится, что и произошло в случае избрания Дональда Трампа президентом США, эта система политических сдержек и противовесов покатилась в тартарары, и перед страной маячит полномасштабная война элит, которая грозит перерасти в полноценную гражданскую войну», — отметил Юрий Баранчик.

Напомним, Министерство юстиции США может начать расследование деятельности фонда семьи Клинтон и подробностей сделки по приобретению структурами «Росатома» транснациональной компании Uranium One, руководство которой имело тесные связи с Белым домом в период президентства Билла Клинтона. Предполагается, что Хилари Клинтон могла попасть под влияние России после того, как ее фонд получил более $31 млн пожертвований от основателя Uranium One Фрэнка Джустры.

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