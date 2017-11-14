Депутат Рады: Разрыв дипотношений с РФ станет «самоубийством»

Киев, , 13:07 — REGNUM Возможный разрыв Киевом дипломатических отношений с Москвой будет равносилен «самоубийству». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

Депутат Верховной рады напомнил о том, что фактически отношения РФ и Украины находятся на самом низком уровне. Если же украинская сторона выступит инициатором их полного разрыва, Россия воспримет это как выход Украины из переговорного процесса по Донбассу и отказ от решения конфликта мирным путем.

На фоне прогресса в решении кризиса на юго-востоке страны идти на разрыв отношений с Москвой — «просто самоубийство», подчеркнул Гончаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что предложит в закон «о реинтеграции Донбасса» поправку о возможном разрыве дипотношений с Россией, названной «страной-агрессором». Он пояснил, что таким образом украинское законодательство будет приведено к практике международного права.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Винника, назвал вопрос о разрыве дипотношений суверенным делом Украины. При этом он отметил, что от такого шага пострадают граждане обеих стран, а обстановка в Донбассе лишь усугубится.

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