Минюст определит СМИ-инагентов

Москва, , 13:00 — REGNUM Министерство юстиции будет определять, является ли СМИ иностранным агентом, при этом ряд требований на СМИ не распространится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Министерство юстиции РФ будет определять, каких СМИ это касается. В поправках прописаны общие нормы, мы не можем в законе прописывать какие-то нормы в отношении отдельных средств массовой информации», — уточнил Толстой. «В отношении каких СМИ они будут применены — это вопрос к исполнительным органам власти», — сказал он.

Депутат не исключил, что Минюст может вести отдельный реестр таких СМИ.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») отметил, что ряд положений законодательства об НКО на СМИ-инагенты не распространится. «Есть отдельная поправка. Ряд норм, которым сегодня должны соответствовать иностранные агенты, они будут исключены для СМИ», — добавил он.

Парламентарий, отвечая на вопрос, смогут ли депутаты требовать включения СМИ в реестр инагентов, отметил, что депутаты Госдумы активно занимают гражданскую позицию и ограничить их в написании обращений в министерства и ведомства нельзя. «Такие обращения возможны, в любом случае принятие решения остается за Министерством юстиции», — сказал он.

«Принятые рамочные поправки не означают смены отношения к свободе слова и взаимодействию работы иностранных СМИ на территории России, речь идет о том, что законопроект — зеркальный ответ на меры в отношении США в отношении российских СМИ», — указал парламентарий.

Закон Госдума примет 15 ноября. Инициатива депутатов всех фракций — ответ на требование минюста США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В поправках Госдумы речь идет о том, что уполномоченный орган исполнительной власти получает возможность причислять к иностранным агентам СМИ, которые существуют в России, с образованием юридического лица или без, финансируемые иностранными правительствами или гражданами.

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