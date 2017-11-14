Госдума 15 ноября примет закон о СМИ — инагентах

Москва, , 12:36 — REGNUM Закон, позволяющий причислять иностранные СМИ к инагентам, Госдума примет во втором и в третьем чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Рабочая группа подготовила поправки, мы приняли решение на Совете Думы, что законопроект будет рассмотрен во втором и в третьем чтении в среду», — сказал он.

По словам депутата, «уполномоченный орган власти (Минюст) получает полномочия причислять СМИ, финансируемые из-за рубежа, к иностранным агентам».

Предполагается, что критерии отнесения к НКО-инагентам СМИ установит Минюст.

Закон не коснется корреспондентов, речь идет только о юридических лицах.

Инициатива — ответ на требование минюста США к американскому филиалу российской телекомпании RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

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