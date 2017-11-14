Киев: ЕС должен транслировать «хорошие и скучные» новости об Украине

Киев, , 12:49 — REGNUM К распространению «хороших и даже скучных» новостей об Украине должен подключиться Евросоюз, заявила 13 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе форума ассоциаций в Киеве, сообщает «Европейская правда».

По ее словам, СМИ транслируют об Украине чаще всего только «плохие» новости, а те новости, которые можно считать «хорошими», не достигают сознания простых граждан. В результате жители Украины не слишком активно поддерживают евроинтеграцию, посетовала Климпуш-Цинцадзе.

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Она подчеркнула, что европейская общественность должна получать больше «хороших» новостей, которые будут формировать в массовом сознании «позитивный имидж» Украины.

«Хорошие, иногда даже скучные новости (об Украине — ИА REGNUM ), должны быть услышаны европейским обществом», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Напомним, после государственного переворота в 2014 году на Украине начался системный кризис во всех отраслях. Так, цена на газ для населения увеличилась почти в шесть раз — с 1,19 гривен (2,55 рублей) до 6,95 гривен (14,92 рублей), а среднегодовой доход украинской семьи упал в два раза — с $3,3 тыс. до $1,4 тыс.

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