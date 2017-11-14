Сын Трампа о переписке с WikiLeaks: «Целая ветка сообщений»

Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Переписка с представителями WikiLeaks была опубликована сыном президента США Дональда Трампа 13 ноября в собственном аккаунте Twitter.

В сообщении Дональд Трамп младший прикрепил изображения сообщений, которыми обменивался с WikiLeaks в сентябре-декабре 2016 года, а также в январе, апреле и июле 2017 года.

«Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих огромных ответа, которую один из комитетов Конгресса решил раскрыть. Как иронично!», — написал он.

Данное сообщение указывает на то, что короткие ответы сына Трампа на разнообразные политические вопросы послужили предметом для изучения в Конгрессе.

Напомним, в период избирательной гонки в США в 2016 году и после избрания Трампа на пост президента США начал разгораться политический скандал, связанный с якобы имевшим место «русским вмешательством». Позднее ЦРУ обвинило Россию и WikiLeaks в том, что их деятельность подрывает демократию на Западе.

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В связи с указанным обстоятельством, Конгресс США попытался использовать переписку Трампа-младшего в качестве одного из многочисленных аргументов, указывающих на «подрыв демократии». Правда, будут ли сделаны какие-то выводы после обнародования данных пока не ясно.

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