Горсовет согласовал «первый пул» руководителей Красноярска

Красноярск, , 12:10 — REGNUM На внеочередной сессии Красноярского городского совета 14 ноября депутаты согласовали кандидатуры для назначения на должности первых заместителей и заместителей главы города — руководителей департаментов.

В частности, на должности первых заместителей мэра Красноярска Сергея Ерёмина согласованы кандидатуры Владислава Логинова и Алексея Давыдова. Для назначения на пост заместителя мэра, руководителя департамента градостроительства администрации города согласована кандидатура Олега Животова. Должность заместителя главы города, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений займёт Наталья Павлович.

Таким образом, по словам нового мэра Красноярска, на сегодняшний день «первый пул руководителей представлен».

«Все без исключения кандидатуры соответствуют квалификационным требованиям и не только. Ведь для того, чтобы идти вперёд, а не просто погрузиться в рутинную, оперативную работу, необходим и творческий порыв, и желание изменить подходы к работе, а в результате — облик города. Считаю, что такой душевный, идеологический порыв — очень важная составляющая эффективной работы. В целом, я вижу определённый «прилив» новых кадров для того, чтобы сформировать понимание нового Красноярска», — отметил градоначальник.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2017 года в Красноярском крае сменились губернатор, спикер Заксобрания и мэр краевого центра.

29 сентября Виктор Толоконский, руководивший регионом с 2014 года, ушёл в отставку. Врио губернатора стал Александр Усс, который до этого долгое время, с 1998 года, возглавлял региональное Заксобрание. Спикером регионального парламента стал выходец из структур «Норникеля» Дмитрий Свиридов.

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24 октября депутаты горсовета выбрали нового мэра Красноярска (всенародные выборы градоначальника в краевом центре отменили в 2014 году — прим. ИА REGNUM ). Им стал Сергей Ерёмин, который ранее был министром транспорта края.

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Практически сразу после инаугурации, которая состоялась 26 октября, Ерёмин приступил к кадровым вопросам. Свои посты покинули первый замглавы Красноярска Андрей Игнатенко; замглавы города, руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский; заместитель главы города, руководитель департамента информационной политики Юлия Овчинникова. Также в отпуск с последующим увольнением уходит первый замглавы города, руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков.

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На должности своих первых замов Ерёмин предложил руководителя администрации Советского района Красноярска Владислава Логинова и Алексея Давыдова, возглавлявшего предприятие «Красноярскавтотранс». В качестве кандидата на должность замглавы города, руководителя департамента градостроительства был предложен Олег Животов, руководивший ОАО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект». На пост замглавы Красноярска, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Ерёмин предложил кандидатуру замруководителя департамента по координации деятельности Натальи Павлович.

Между тем красноярский политолог Дмитрий Золотухин уверен, что это не последние кадровые решения и перестановки в мэрии. По его словам, «под вопросом» сейчас находятся некоторые руководители департаментов мэрии.

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