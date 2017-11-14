Приближаются всеобщие выборы председателей студенческих советов

Москва, , 11:43 — REGNUM Соглашение, заключенное между Министерством образования и науки, Центризбиркомом «Российским союзом молодежи» направлено на укрепление взаимодействия в сфере повышения культуры молодых избирателей в области избирательного права и избирательного процесса. В рамках соглашения стороны планируют осуществлять обмен информацией, проводить консультации и совместные мероприятия.

Основным результатом заключенного соглашения станет совместная организация Всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования «Твой выбор».

«Российский Союз Молодежи занимается темой студенческого самоуправления с 2006 года, технологией всеобщих студенческих выборов — с 2014 года. Выборы — это интересная интерактивная технология, которая позволяет решать сразу несколько важных задач: выявить истинных студенческих лидеров, повысить известность и авторитет студсоветов и мотивировать студентов участвовать в выборах всех уровней. Уверен, что в перспективе благодаря подписанному соглашению и с поддержкой Минобрнауки и Центральной избирательной комиссии проект расширит географию и количество участвующих образовательных организаций», — отметил председатель РСМ Павел Красноруцкий.

Соглашение также предполагает оказание содействия в совершенствовании процедуры создания студенческих советов в образовательных организациях высшего образования, реализации прав обучающихся избирать и быть избранными в студенческие советы.

«Подписанное сегодня соглашение определяет рамки взаимодействия Минобрнауки России с заинтересованными в комплексном развитии органов студенческого самоуправления структурами. Одна из заложенных в документ идей состоит в проведении всеобщих студенческих выборов, нацеленных на воспитание у студента умения делать осознанный выбор, на формирование ощущения сопричастности к судьбе своего университета или колледжа. Для многих ребят это будет первый подобный опыт, некий первый шаг к более активному участию в жизни своего города, региона, страны в целом», — сказала министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.

Единая неделя выборов в рамках первой совместной Кампании пройдет с 13 по 16 ноября, а участие в ней примут 60 образовательных организаций из 30 регионов России.

«ЦИК России уделяет огромное внимание работе с молодежной аудиторией с целью содействия формирования в молодежной среде чувства гражданской ответственности, сопричастности к созданию своего будущего посредством выборов. И в первую очередь, ЦИК акцентирует внимание на проектах, которые непосредственно соответствуют интересам молодых людей, давая им возможность раскрыть свой потенциал в своей родной стране — в России. Именно в молодежной среде зарождаются современные мыслители, философы, ученые, творческие гении, которые, объединив усилия, способны вывести Россию на новый уровень развития, позволяющий нашей стране быть в авангарде решения глобальных цивилизационных проблем», — отметила Элла Памфилова.

«Именно в процессе разного рода выборов приходит умение анализировать, сравнивать, выбирать лучших из своей среды, самим становиться конкурентоспособными во всех сферах. Полагаю, наше взаимодействие внесет в развитие студенческой демократии определенный вклад и поможет многим студентам реализовать свои возможности», — считает глава ЦИК.

17 ноября будут официально подведены итоги осенней кампании, а уже 18 ноября будет объявлен старт весенней кампании, заявки на который будут приниматься до середины декабря, И в конце февраля пройдёт главное итоговое мероприятие — Единая неделя выборов в 100 вузах России.