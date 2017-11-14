Минобороны РФ пытается вернуть земли военных городков в Северной Осетии

Владикавказ, , 11:30 — REGNUM В Северной Осетии расследуют уголовное дело о незаконной передаче в частную собственность земель, принадлежащих Министерству обороны РФ. Предметом спора являются два земельных участка, общая стоимость которых превышает восемь миллионов рублей, пишет «Интерфакс-Юг».

Один из них, находящийся в одном из военных городков, был передан по решению суда еще в 2011 году жительнице города Владикавказа. Как сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа, женщина предоставила подложный документ о предоставлении данного участка в безвозмездное пользование, который ей выдал якобы начальник Владикавказской квартирно-эксплутационной части. Как установило следствие, выписка из распоряжения была подложной, так как это управление к тому времени было уже ликвидировано.

Однако суд на основании этой фальшивки удовлетворил требование истицы, которая таким образом стала владелицей земельного участка площадью 459 кв. метров стоимостью 7,9 млн рублей. Второй участок земли площадью 90 кв. метров стоимостью свыше 500 тыс. рублей был передан в собственность другому владельцу по такой же мошеннической схеме.

В настоящее время МВД Северной Осетии расследует уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Военная прокуратура принимает меры для изъятия незаконно оформленных земельных участков и передаче их в собственность Минобороны РФ.

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Стоит отметить, вопрос с землями, принадлежавшими Минобороны РФ в Северной Осетии, давно стал спорным. Как сообщало ИА REGNUM, в 2003 году ведомство передало в муниципалитет города Моздока жилищный фонд военного городка — 46 многоквартирных домов, в которых проживают около 5 тыс. человек. При этом земельные участки под строениями общей площадью около 20 га министерство оставило за собой. Заложниками ситуации оказались десятки семьей бывших военнослужащих авиационного полка, которые не могут теперь приватизировать свои квартиры, так как земля под домами принадлежит Минобороны.

По данным общественников из ОНФ, территория постепенно ветшает, превращается в мусорные свалки, пристанище для бомжей. Растет социальная напряженность среди жителей, которые по воле военных лишены возможности проживать в нормальных условиях. Городская администрация предпринимала меры для решения земельного вопроса: вопросы решались в суде, велась переписка с Минобороны России. В итоге проблема до сих пор не решена, земли остаются за военным ведомством.

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Не решена проблема с землями жителей села Халимбекаул в Буйнакском районе Дагестана. Земельный участок размером 674 га принадлежал местному совхозу. В 1999 году совхоз распался. При этом земля была разделена по паям, а члены ПСК оформили право собственности на участки. С 2004 года в адрес жителей села, руководства района и города стали обращаться военные с просьбой выделить этот участок земли для организации военного полигона «Дальний» для военной части 63 354, дислоцированной в городе Буйнакске.

В 2006 году администрация Буйнакского района своим постановлением передала военным земли площадью 1593 га, в том числе 674 га земель ПСК «Халимбекаул». Командование военной части обязалось возместить убытки и упущенную выгоду землепользователям в течение трех месяцев. Однако деньги не были предоставлены и спустя 10 лет. Между тем стоимость земли была оценена независимыми экспертами в сумму 492 млн рублей.

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