Вместе профицита дефицит: принят свердловский бюджет на 2018 год

Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM Проект бюджета Свердловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов одобрен в первом чтении. Соответствующее решение приняли депутаты областного Заксобрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно планам, доходы в 2018 году составят 209,8 млрд рублей. Расходная часть достигнет отметки в 221 млрд.

Таким образом, дефицит в 2018 году составит 11,3 млрд рублей. При этом отметим, что в конце 2016 года депутаты утвердили проект бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. И, согласно имевшимся тогда планам, в 2018 год Свердловская область должна была войти с профицитом в 1,17 млрд. Но пока получается дефицит, и он даже немного больше, чем был запланирован на 2017 год.

На 2019 и 2020 годы чиновники обещают тоже дефицит, но не такой значительный — порядка двух — трёх миллиардов. Насколько эти планы сбудутся, покажет время.

Основными статьями доходов в 2018 году будут налоги на прибыль, на имущество и на доходы физических лиц. Также существенный вклад в бюджет должны внести акцизы.

Из расходов 57,3 млрд рублей пойдут на образование. Это больше, чем планировалось на 2017 год. На здравоохранение направят 70,2 млрд рублей, а на социальную политику — 68,2 млрд.

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