Полтавченко рассказал, чего хочется туристам в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Санкт-Петербург собирается потратить более 4,3 млрд рублей за шесть лет на реализацию государственной программы по развитию туризма. Об этом сообщил 14 ноября руководитель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в 2018 году объем финансирования госпрограммы составит 638,5 млн рублей, в 2019 году — 645,5 млн рублей. Затем уровень финансирования предполагается увеличить до 717,7 млн рублей в 2020 году, 734,7 млн рублей — в 2021 году, 766 млн рублей — в 2022 году, почти 798 млн рублей — в 2023 году.

Всё это поможет довести к 2023 году долю туризма в валовом региональном продукте до 6%, а количество российских и зарубежных туристов, приезжающих в Петербург, — до 8 млн человек в год. Из них доля иностранцев должно составить около 3,7 млн человек в году, а количество ночевок, ими совершаемых — 10,5 млн.

Предполагается, что за эти деньги в Петербурге улучшат качество туристской инфраструктуры, в том числе проведут «работу по привлечению инвестиций и сопровождению проектов ГЧП в сфере туризма», будут развивать культурно-познавательный, событийный, деловой, медицинский и социальный туризм, а также продвигать мета-бренд Петербурга по всему миру.

Кроме того, как сообщил Мушкарев, Смольный собирается запустить «уникальную программу» по обучению полицейских иностранным языкам, и финалом этой работы должно стать создание «полноценной туристической полиции».

Главный федеральный инспектор в Санкт-Петербурге Виктор Миненко обратил внимание на «очевидный перечень задач» комитета по развитию туризма: по его данным, удельный вес оборота гостиниц и общепита в городской экономике в текущем году составил лишь 0,8%, а в прошлом году — 0,7%.

Однако, по словам Мушкарева, эти данные не соответствуют действительности. «До настоящего времени в России не было системных мер по расчету доходов от туристической деятельности, — напомнил Мушкарев. — Только с 2018 года Министерство культуры выпустит ряд рекомендаций по подсчету, и показатели, естественно, будут значительно выше».

Доля туризма в мировой экономике на сегодня составляет 10%, в России и Петербурге этот вклад должен быть сопоставим, подчеркнул Мушкарев. «Туризм в России до настоящего времени не воспринимался как серьезная отрасль экономики. Но международная статистика и международные данные говорят о том, что туризм уступает лишь нефтеперерабатывающей и химической промышленности», — пояснил глава комитета по развитию туризма.

Читайте также: Петербург намерен сделать паромный туризм круглогодичным

Заместитель главы Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев отметил, что на сегодня бренд Петербурга в мире узнаваем недостаточно. По данным Всемирной туристской организации, если раньше большинство жителей планеты не отъезжало дальше 100 км от дома, то сейчас в мире ежегодно курсирует 2 млрд путешественников, пересекающих международные границы.

«XXI век — это век людей путешествующих, это век двух революций — техники и туризма. Это почти неисчерпаемый ресурс, это отрасль, которая с 50-х годов прошлого века ни разу не испытывала отрицательной динамики, несмотря на международные кризисы, ежегодного она растет на 3−5%», — сказал Корнеев.

При этом в мире развернулась жесткая борьба между локациями за привлечение туристов. «Петербург в мире знают, но этого мало», — подчеркнул Корнеев.

Читайте также в этом сюжете: Москва ждет гостей: 21 млн человек посетят столицу в 2018 году

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал программу. «Именно отдельная программа просто необходима, чтобы создать все условия для привлечения через сферу туризма средств в экономику города», — сказал градоначальник, после чего рассказал, чего, по его мнению, хочется туристу.

«Туристу хочется, чтобы было реально интересно, чтобы он получил позитивные впечатления. Здесь нам и трудиться не надо, город Санкт-Петербург выполняет эту задачу самостоятельно. Туристу хочется, чтобы ему было комфортно, и, естественно, мы должны развивать инфраструктуру туристическую. Транспорт, гостиницы, рестораны, кафе, музеи. Работа идет, я считаю, на плановую основу ее надо переводить. Третье — это безопасность. Турист хочет чувствовать себя безопасно. Чтобы спокойно, уверенно отдыхать и не оглядываться на каждом повороте», — заметил губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге отреставрируют дворец Юсуповых и Аничков дворец