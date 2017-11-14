Сокращение жалования саратовским властям сэкономит бюджету 16 млн рублей

Саратов, , 11:19 — REGNUM В Саратовской области инициатива губернатора Валерия Радаева о сокращении ему и чиновникам на государственных должностях денежного вознаграждения на 10% проходит процедуру согласования в региональном парламенте. Как сообщает ИА REGNUM, в общей сложности экономия в областном бюджете составит 16,1 млн рублей.

На заседании рабочей группы члены комитета Саратовской облдумы по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике, промышленности, собственности и предпринимательству проголосовали за законопроект губернатора о пролонгации в 2018 году уменьшения денежного вознаграждения ему и лицам, замещающим госдолжности.

«В случае принятия думой этой законодательной инициативы, 16,1 млн рублей останется в областном бюджете», — резюмировал глава комитета Владимир Капкаев.

Отметим, губернатор Радаев из года в год следует по примеру президента РФ Владимира Путина, который с февраля 2015 года объявил о сокращении жалования себе и подчиненным. На протяжении трех лет саратовские власти называют одну и ту же сумму, которая в результате такой экономии остается в региональной казне — 16 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году пресс-служба саратовского губернатора обнародовала урезанные на 10% оклады саратовской элиты с учетом подоходного налога. Так, у главы области Валерия Радаева значилось 134 377 рублей, у вице-губернатора — 127 659, у зампреда облправительства — 120 940, у спикера облдумы — 134 377, у заместителя председателя облдумы — 120 940, у председателя комитета облдумы — 114 221 рубль, у главы областной избирательной комиссии области — 114 221, у его заместителя — 107 502, у члена областной избирательной комиссии — 100 783, у председателя территориальной избирательной комиссии — 33 594, у уполномоченного по правам человека — 114 221, у уполномоченного по правам ребенка — 114 221 рубль.

В декларации о доходах за 2016 год губернатор Радаев указал сумму 3,29 млн рублей, в 2015 году он заработал 3,37 млн рублей, годом ранее — 3,49 млн рублей.

По данным экспертов, заработок саратовского губернатора включает себя ряд надбавок, в том числе санаторно-курортная поддержка и прочее. В среднемесячном выражении она достигает более 400 тыс. рублей.

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