Железняк: Мэй оправдала раскол в британском обществе и выход из ЕС

Москва, , 11:07 — REGNUM Премьер-министр Тереза Мэй выбрала для оправдания раскола в британском обществе и выхода страны из ЕС излюбленный в США метод — назвать Россию виновницей всех своих бед. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (Единая Россия»).

13 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что действия России, представляющие «угрозу международному порядку», будут остановлены британской стороной.

По ее словам, цель — поставить Россию на место после ее «вмешательства в выборы разных государств».

«Премьер-министр попыталась отвлечь внимание общественности от проблем, никак не связанных с нашей страной, по примеру Вашингтона рассказав небылицы о вмешательстве России в политические мировые процессы, всемогущих российских хакерах, Крыме и Донбассе», — отметил парламентарий.

По его словам, все эти много раз повторяемые на Западе бездоказательные обвинения выглядят заезженной пластинкой и ничего, кроме раздражения и усталости от нагнетания международной обстановки, у рядовых граждан в разных странах не вызывают.

На фоне обвинений в «подрыве международного порядка» и всей агрессивной риторики в адрес России довольно нелогично прозвучало намерение Мэй выстраивать отношения с РФ и нежелание «возвращаться к холодной войне», которую Запад во главе с Вашингтоном и Лондоном активно развязывает, наращивая военный потенциал НАТО вблизи границ России.

«Впрочем, отсутствие доказательной базы и логики в оценках внешней политики России и других мировых событий со стороны западных деятелей перестало удивлять», — констатировал он.