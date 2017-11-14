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Суд оставил под стражей экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Политика

По версии следствия, организованная Хорошавиным преступная группа получила 522 млн рублей взяток

Суд оставил под стражей экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Иллюстрация: Regalacademy.org
Суд

Южно-Сахалинск, 14 ноября 2017, 11:02 — REGNUM  Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, останется под арестом. Сахалинский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции, сообщает 14 ноября «Сахалин.Инфо».

Защитники Хорошавина и других фигурантов уголовного дела пытались оспорить решение суда от 26 октября, согласно которому срок заключения под стражу Александра Хорошавина, Сергея Карепкина и Андрея Икрамова, истекающий 9 ноября, был продлен на три месяца — до 9 февраля 2018 года.

Под домашним арестом останется и бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов.

Слушания в областном суде продолжались два часа. По их итогам председатель суда Юлия Терлецкая отказала стороне защиты в удовлетворении апелляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года бывший глава региона Александр Хорошавин и высокопоставленные сотрудники администрации Сахалинской области были задержаны, доставлены в Москву и арестованы. Президент России Владимир Путин отстранил находящегося в СИЗО Хорошавина от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, с 2009 года на Сахалине действовала созданная Хорошавиным организованная преступная группа, фактически обложившая оброком местных бизнесменов. В общей сложности злоумышленники получили взятки в размере 522 млн рублей.

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Дело экс-губернатора Сахалинской обл. Александра Хорошавина

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