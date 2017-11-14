Косачёв: Выступление Мэй как примета времени — штампы и презумпция

Москва, , 11:01 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв удивлен насыщенностью речи британского премьер-министра Терезы Мэй идеологическими штампами.

Если бы существовала либеральная газета «Правда» образца советских 70-х, она бы писала именно так: «вы хотите подорвать свободные общества, вы недооцениваете устойчивость наших демократий, мы знаем, чего вы добиваетесь, и у вас ничего не выйдет» и тому подобное, считает сенатор.

Любимая тема западных политиков: обеспокоенность России прямыми военными угрозами в свой адрес выдавать за ее неприятие ценностей, указал парламентарий.

«Мы вовсе не недооцениваем устойчивость западных демократий, согласно горделивому посылу Мэй, а попросту не питаем иллюзий по поводу абсолютно недемократичного поведения Запада на международной арене», — отметил Косачёв в соцсети.

Вторая «примета времени» — использование бездоказательных обвинений, продолжил он.

«В обычной жизни за клевету и оговоры принято отвечать, но в современной дипломатии действует презумпция Russians did it! Зачем предъявлять факты и доказательства, если речь идет о русских?» — рассуждает сенатор.

По мнению Косачёва, сценарии выхода из кризиса из уст британского премьера также нереалистичны, поскольку построены на единственной посылке: мы хорошие, Россия не права, а вот когда она исправится, мы согласимся с ней сотрудничать.

«Это — тупик. Если Запад не сделает выводов из нынешнего кризиса, в котором он пока только повышает ставки и демонизирует другую сторону, то у конфликта в принципе нет разумного решения. Хотя, судя по подобным выступлениям, похоже, никто и не ищет этого решения. Чем изменять ситуацию, что сопряжено с компромиссами и уступками, проще изменить оппонента. Сработало-де в прошлый раз, с СССР, сработает и сейчас», — отметил он.

«Ошибка в том, что конфликт не идеологический, и никакого «торжества западных ценностей» на этот раз не будет — здесь с ними никто и не борется. А вот заставить Запад вести себя на международной арене в демократическом, а не в авторитарном ключе — желание не только России, но всего мира. И с этим придется считаться», — заключил парламентарий.

13 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что действия России, представляющие «угрозу международному порядку», будут остановлены британской стороной. По ее словам, цель — поставить Россию на место после ее «вмешательства в выборы разных государств».

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