Пушков раскритиковал заявление Мэй о России

Москва, , 10:46 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков‏ на своей странице в соцсети Twitter прокомментировал недружественные заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая обвинила Россию в дестабилизации обстановки в мире.

«Миропорядок, который угоден Мэй, с захватом Ирака, войной в Ливии, появлением ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и терроризма в Европе, себя изжил, — напомнил сенатор. — Атакой на Россию его не спасти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что действия России, представляющие «угрозу международному порядку», будут остановлены британской стороной.

По ее словам, цель — поставить Россию на место после ее «вмешательства в выборы разных государств». Мэй также обвинила Москву в распространении ложной информации и в хакерских атаках на бундестаг и на оборонное ведомство Дании.

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