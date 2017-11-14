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Регионам предлагают разработать программы газификации ЖКХ

Политика

Законопроект направлен на ускорение газификации

Регионам предлагают разработать программы газификации ЖКХ
Газ

Москва, 14 ноября 2017, 10:33 — REGNUM  Законопроект о новых полномочиях властей в вопросах газификации правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Прежде всего прописывается, что «развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании перспективного баланса добычи и потребления газа, а также принятых в установленном порядке межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций и схем газоснабжения населения». Порядок разработки и реализации указанных программ и схем устанавливается правительством РФ.

Предлагаемая законопроектом актуализация законодательства, по мнению авторов, обеспечит стимулирование темпов газификации субъектов РФ, что позволит расширить использование физическими и юридическими лицами экологического вида топлива.

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Газификация регионов

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