Регионам предлагают разработать программы газификации ЖКХ

Москва, , 10:33 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях властей в вопросах газификации правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Прежде всего прописывается, что «развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании перспективного баланса добычи и потребления газа, а также принятых в установленном порядке межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций и схем газоснабжения населения». Порядок разработки и реализации указанных программ и схем устанавливается правительством РФ.

Предлагаемая законопроектом актуализация законодательства, по мнению авторов, обеспечит стимулирование темпов газификации субъектов РФ, что позволит расширить использование физическими и юридическими лицами экологического вида топлива.