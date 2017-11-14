Клинцевич: Мэй возомнила себя новой Тэтчер

Москва, , 10:17 — REGNUM Обвинения премьер-министром Великобритании Терезы Мэй Москвы в подрыве международного порядка в Совфеде назвали голословными и бездоказательными, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Абсолютно голословные и бездоказательные обвинения, но риторика… Тереза Мэй, видимо, возомнила себя новой железной леди Великобритании, старательно копируя Маргарет Тэтчер», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич, отметив, что у Мэй «хватка явно не та».

Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, жестко раскритиковала Россию, обвинив Москву в подрыве международного порядка. По ее словам, Россия вмешивалась в выборы в других государствах, а также осуществляла хакерские атаки на военные ведомства Дании и Германии, а также пыталась сделать «информацию оружием». Кроме того, Мэй заявила, что действия российских властей также были направлены на то, чтобы «посеять раздор на Западе».

Также Мэй заявила, что Великобритания предпримет необходимые шаги для «борьбы с российскими действиями», однако это не то, чего добивается Лондон. «Мы не хотим возвращаться к холодной войне или быть в состоянии постоянной конфронтации».