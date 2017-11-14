Сенатор Рэнд Пол вернулся к работе после того, как ему сломали шесть ребер

Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Сенатор США Рэнд Пол вернулся к работе после нападения, сообщает 14 ноября Associated Press.

Сенатор от штата Кентукки, являющийся одним из активных участников Движения чаепития, подвергся нападению в собственном доме, в результате которого у него было сломано шесть ребер.

Пострадавшего законодателя, прибывшего на Капитолий, встретил его коллега Марк Рубио, однако они не смогли обменяться рукопожатиями, так как Пол еще не до конца оправился от травм.

«Несмотря на то, что я все еще испытываю острую боль, я вернусь к работе в Сенате, я готов к борьбе за свободу, в частности за сокращение налогов», — написал Пол на своей страничке в Twitter.

Напомним, нападение на Рэнда Пола было осуществлено 3 ноября в его собственном доме, когда он косил газон у себя во дворе. Сенатор не слышал приближения нападавшего, так как слушал музыку в аудиоплеере.

Правоохранительные органы обвинили в преступлении соседа Пола Рене Буше, который, в свою очередь, отверг подобные обвинения. Полиция склоняется к версии, что нападение не было связано с политической деятельностью сенатора.