В Дагестан прибывает батальон военной полиции из Сирии

Махачкала, , 09:50 — REGNUM Возвращающиеся из Сирии военнослужащие батальона военной полиции отдельной мотострелковой Буйнакской бригады будут размещены в Дагестане. Местом дислокации определено селение Ботлих — административный центр Ботлихского района, расположенного на западе республики, передает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев поручил создать для прибывающих военнослужащих все необходимые условия, отметив, что они выполнили важную задачу, поставленную президентом РФ в Сирии.

«Благодаря позиции нашего президента, военному сотрудничеству, помощи наших ВКС, мы, по сути, сохранили государство, не дали разрушить его. Мало кто в это верил, но сегодня там ситуация изменилась в лучшую сторону. Это полноценное государство, которое решает задачи в интересах своего населения», — заявил Васильев 13 ноября в ходе рабочего совещания с участием руководства правительства РД и администрации главы и правительства РД.

Интересно, что название села Ботлих связано с военными. Слово Ботлих происходит от аварских слов «бо», что означает войско, и «лъалхъ» — «остановка», «привал». Таким образом, в переводе название села означает «место привала войск». В месте, где расположен ныне населенный пункт, в 1859 году генералом-фельдмаршалом Александром Барятинским была заложена Преображенская крепость, перекрывавшая дорогу, проходившую вдоль долины реки Андийское Койсу.

Кроме вопроса размещения военнослужащих, на совещании при главе республики был поднят вопрос о возвращении из Сирии в Дагестан женщин и детей. Васильев, подчеркнув, что процесс этот непростой, поручил предусмотреть возможность трудоустройства женщин, отследить и устроить судьбу детей, чтобы избежать проблем в их жизни в будущем.

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Как сообщало ИА REGNUM , в конце декабря 2016 года Минобороны России направило в сирийский Алеппо батальон военной полиции из Чечни. Контрактники из 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии выполняли в Сирии специальные задачи, в том числе обеспечивали правопорядок, а также безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

Направлялись также в Сирию и бойцы спецназа из Ингушетии, которые обеспечивали безопасность в ходе проведения гуманитарных акций, стояли в оцеплении при разминировании освобожденных территорий, охраняли врачебные бригады.

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