Путин об отношениях между РФ и Турцией: «Можно считать восстановленными»

Сочи, Краснодарский край, , 09:41 — REGNUM Отношения между Российской Федерацией и Турцией можно считать восстановленными практически в полном объеме. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме, — сказал российский лидер. — Если за прошлый год у нас были потери в товарообороте на 34%, в этом году — рост уже на 38%».

При этом Путин добавил, что Москва и Анкара работают практически по всем направлениям.

Президент Турции, в свою очередь, обратил внимание на развитие двусторонних отношений в военной, политической и торговой сферах.

«Естественно, и наши двусторонние отношения, и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность лучше смотреть в будущее», — отметил Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, длившаяся более четырех часов, состоялась в Сочи 13 ноября

Известно, что сначала лидеры государств общались «с глазу на глаз», затем к переговорам подключили широкий круг представителей различных ведомств двух стран.

Читайте также: Песков раскрыл содержание переговоров Путина и Эрдогана

А также: Встреча Путина и Эрдогана: баклажаны, «Турецкий поток» и Сирия