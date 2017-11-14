Депутат-банкрот возвращается в свердловский парламент

Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM Признанный банкротом бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Геннадий Ушаков возвращается в свердловский парламент. Соответствующее решение принял совет регионального отделения «Справедливой России».

Как пишет издание «Коммерсанть», решение было принято единогласно. Кроме того, уже в понедельник, 20 ноября, он может возглавить региональное отделение партии. Во всяком случае, наблюдатели этого не исключают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место депутата стало вакантным после того, как занимавший его Дмитрий Ионин стал депутатом Госдумы. В нижней палате российского парламента он занял кресло Александра Буркова, который, в свою очередь, был назначен врио губернатора Омской области.

Отметим, Бурков ранее возглавлял региональное отделение «Справедливой России». Таким образом, это место тоже стало вакантным.

Геннадий Ушаков был депутатом Заксобрания с 2012 по 2016 год. После выборов 2016 года ему не удалось попасть в парламент.

А в 2015 году на тот момент депутат был признан банкротом. Решение принял областной Арбитражный суд. Ушаков стал одним из первых банкротов — физических лиц на Урале и в России.

Также он стал первым депутатом Заксобрания, признанным банкротом. Позднее Арбитражный суд рассматривал ещё два аналогичных дела в отношении его соратников по депутатскому корпусу.

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