Медведев заявил о принципиальной позиции РФ в корейском вопросе

Манила, , 09:13 — REGNUM Российская Федерация заинтересована в мирном разрешении кризиса на Корейском полуострове. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Маниле.

«Так же, как и Республика Корея, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы на Корейском полуострове был мир», — сказал Медведев.

Председатель российского правительства отметил, что такая позиция является для Москвы принципиальной. Эту точку зрения Россия защищает во всех инстанциях.

Кроме того, Медведев подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству с Сеулом, в том числе в рамках инициативы «девяти мостов». Речь идет о взаимодействии в таких областях, как судостроение и использование северного морского пути.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в столице Филиппин Маниле стартовал 31-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В формуе участвуют главы государств и правительств 19 стран. Глава правительства России находится в Маниле с трехдневным официальным визитом. 13 ноября Дмитрий Медведев выступил на первой сессии форума, посвященной развитию инфраструктуры «для строительства будущего».

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