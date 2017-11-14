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Премьер-министр Канады провел переговоры с лидером Мьянмы

Политика

Темой дискуссии стала проблема народности рохинджа

Оттава, 14 ноября 2017, 09:08 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него состоялись продолжительные переговоры с Государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи, сообщает 14 ноября Reuters.

Темой дискуссии стала проблема народности рохинджа, многие представители которой вынуждены были стать беженцами и переселиться в соседний с Мьянмой Бангладеш.

«У меня были продолжительные переговоры с Государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи по поводу тяжелого положения беженцев в штате Ракхайн», — отметил Трюдо во время пресс-конференции.

«Это колоссальная проблема для Канады и многих стран во всем мире», — добавил премьер-министр.

Напомним, 25 августа в Мьянме, в результате нападения боевиков «Армии освобождения рохинджа» на блокпосты правительственных войск, начался затяжной конфликт в штате Ракхайн.

По данным ООН страну вынуждены были покинуть свыше 600 тыс. человек, нашедших убежище в лагерях для беженцев в Бангладеш.

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