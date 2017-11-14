Песков раскрыл содержание переговоров Путина и Эрдогана

Сочи, Краснодарский край, , 08:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые 13 ноября встретились в Сочи, провели ревизию двусторонних отношений и обсудили ситуацию в Сирии. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Провели ревизию контрольных моментов двусторонних отношений, — сообщил представитель Кремля. — Это и вопросы оперативные, связанные с проектом АЭС «Аккую», это и поставки сельскохозяйственной продукции, и другие вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством».

Песков также добавил, что лидеры государств в составе «делегаций более узкого и профессионального состава» обсудили вопросы безопасности в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, длившаяся более четырех часов.

Известно, что сначала лидеры государств общались «с глазу на глаз», затем к переговорам подключили широкий круг представителей различных ведомств двух стран.

Позже Путин и Эрдоган вновь продолжили беседу в узком кругу.

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