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Песков раскрыл содержание переговоров Путина и Эрдогана

Политика

13 ноября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, длившаяся более четырех часов

Песков раскрыл содержание переговоров Путина и Эрдогана
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эрдоган. Путин

Сочи, Краснодарский край, 14 ноября 2017, 08:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые 13 ноября встретились в Сочи, провели ревизию двусторонних отношений и обсудили ситуацию в Сирии. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Провели ревизию контрольных моментов двусторонних отношений, — сообщил представитель Кремля. — Это и вопросы оперативные, связанные с проектом АЭС «Аккую», это и поставки сельскохозяйственной продукции, и другие вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством».

Песков также добавил, что лидеры государств в составе «делегаций более узкого и профессионального состава» обсудили вопросы безопасности в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Сочи состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, длившаяся более четырех часов.

Известно, что сначала лидеры государств общались «с глазу на глаз», затем к переговорам подключили широкий круг представителей различных ведомств двух стран.

Позже Путин и Эрдоган вновь продолжили беседу в узком кругу.

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Российско-турецкие отношения

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