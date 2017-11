Урановая сделка Клинтон заинтересовала генпрокурора США

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Минюст США может приступить к расследованию в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и ее фонда в рамках так называемого уранового дела. Это следует из письма, адресованного министерством конгрессу, передает телеканал Fox News. В письме отмечено, что генпрокурор США Джефф Сешнс поставил перед высокопоставленными прокурорами задачу «оценить ряд вопросов», на которые ранее указали в своем обращении сенаторы-республиканцы. Речь идет о деятельности фонда семьи Клинтон и сделке по приобретению структурами «Росатома» транснациональной компании Uranium One, руководство которой имело тесные связи с Белым домом в период президентства Билла Клинтона. Как пояснили в минюсте, распоряжение Сешнса не говорит о начале расследования. Однако, по данным телеканала, в министерстве не исключают, что разбирательством в отношении Клинтон в дальнейшем займется спецпрокурор. Как считают республиканцы, администрация предыдущего главы государства, Барака Обамы, закрыла глава на возможную коррупционную составляющую договора. Предполагается, что Клинтон могла попасть под влияние России после того, как ее фонд получил более $31 млн пожертвований от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Перед этим Джустра вместе с Биллом Клинтоном побывал в Казахстане, где выиграл конкурс на освоение месторождений урановой руды. В период с 2008 по 2010 год фонд Клинтонов получил от компании еще $8,65 млн. Более того, в 2010 году некий российский банк передал Биллу Клинтону $500 тыс. за выступление в Москве. В ряде американских СМИ говорится, что банк обслуживал сделку по продаже Uranium One «Росатому». Таким образом, считают журналисты, в фонде Клинтонов могли оказаться деньги российского правительства.

Читайте подробнее: Хроники турбулентной Америки. Накал противостояния