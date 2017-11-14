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Мэттис: ООН разрешила ВС США войти на территорию Сирии

Политика

«Я просто говорю, какие мы ставим условия»

Мэттис: ООН разрешила ВС США войти на территорию Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Агрессия

Вашингтон, 14 ноября 2017, 08:10 — REGNUM  Власти США не планируют выводить войска из Сирии до успеха женевского процесса по мирным переговорам. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, слова которого обнародованы на сайте Пентагона.

«Мы не собираемся уходить прямо сейчас, до того как женевский процесс не сдвинулся, — говорит Мэттис. — Это вовсе не означает, что все там остаются. И это точно не означает, что некоторые войска уходят. Я просто говорю, какие мы ставим условия».

Глава Пентагона также добавил, что ООН якобы разрешила военнослужащим США войти на территорию Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели встречу на саммите АТЭС во Вьетнаме. Одним из итогов переговоров стало совместное заявление, в котором говорится, что «конфликт в Сирии не имеет военного решения».

Кроме того, лидеры двух стран подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии — в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

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Война в Сирии

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