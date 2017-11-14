Политолог: Собчак будет сложно добиться поддержки электората в Новосибирске

Новосибирск, , 08:16 — REGNUM В Новосибирске до середины декабря будет открыто региональное представительство по сбору подписей за Ксению Собчак, которая ранее заявила о своём желании участвовать в выборах президента России в 2018 году. Помимо столицы Сибири, представительства появятся в Омске, Томске, Иркутске и Красноярске.

Об этом со ссылкой на одного из координаторов избирательной кампании Собчак Тимура Валеева пишет «Коммерсантъ».

"В Сибири расстояния настолько большие, что было принято решение открыть представительства в каждом регионе»,—уточнил Валеев.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что в Новосибирске Ксении Собчак будет сложно.

«На мой взгляд, запуск избирательной кампании Ксении Собчак при отсутствии у неё договоренности с Алексеем Навальным и ПАРНАС о поддержке её кандидатуры может известным образом дезориентировать либеральный и протестный сегменты электората. При этом самой Ксении Собчак в ситуации подобной несогласованности её намерений и планов с потенциальными соратниками будет достаточно сложно добиться значительного электорального результата в столице Сибири даже в случае проведения яркой и экспансивной кампании», — высказал ИА REGNUM свою точку зрения политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известная телеведущая Ксения Собчак в середине октября 2017 года объявила о своём намерении баллотироваться в президенты России. На президентских выборах — 2018 она планирует заменить своей фамилией отсутствующую в бюллетенях графу «Против всех».

Отметим, что, согласно законодательству, для регистрации на президентских выборах кандидат от партии должен собрать 100 тыс. подписей, а самовыдвиженец — 300 тыс. подписей.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.

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