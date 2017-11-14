Прокуратура США проверит деятельность фонда семьи Клинтон

Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Министерство юстиции США отправило запрос в прокуратуру с целью провести проверку фонда Клинтона на предмет неправомерного поведения, сообщает 14 ноября Agence France-Presse.

Объектом рассмотрения будет спорная сделка по продаже компании Uranium One России, осуществленная в годы президентства Барака Обамы.

Поводом для проведения подобной проверки стали письма членов Палаты представителей от Республиканской партии, помимо самой сделки будет рассмотрена деятельность фонда, принадлежащего семье Клинтон.

По мнению представителей Демократической партии, данная акция задумана с целью отвлечения внимания общественности от расследования вмешательства России в президентскую кампанию в США.

Напомним, Uranium One является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на добыче урана. В 2013 году фирма была продана Росатому, а настоящий момент российский урановый гигант обладает 100% пакетом обыкновенных акций данной компании.

Контроль над Uranium One позволяет России контролировать 20% запасов урана в США, кроме того, как отмечают члены Республиканской партии, сделке по продаже компании предшествовала серия пожертвований в фонд семьи Клинтон.

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