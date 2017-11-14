Премьер-министр Британии: Необходимо нормализовать отношения с РФ

Лондон, , 07:59 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону необходимо нормализовать отношения с Москвой, так как Соединенное Королевство не хочет возвращения Холодной войны. Об этом сообщает Sky News.

Выступая с ежегодной речью по внешней политике на банкете лорда-мэра в Лондоне, политик обвинила Россию в «аннексии» Крыма, «развязывании» войны на Донбассе, «вмешательстве» в выборы других государств, а также «неоднократном» нарушении воздушного пространства ряда европейских стран.

«Поэтому у меня очень простое послание для России. Мы знаем, что вы делаете. И у вас это не получится», — заявила Мэй, добавив, что Великобритания сделает «все необходимое, чтобы защитить себя».

Однако премьер-министр выразила желание нормализовать британо-российские отношения, так как Лондон не хочет возвращаться в состояние «постоянной конфронтации».

«Мы не хотим возвращаться к Холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Ибо есть другой путь. Многие из нас здесь с надеждой смотрели на постсоветскую Россию», — подчеркнула Мэй.

Политик отметила, что «процветающая Россия, играющая по правилам» будет отвечать интересам Соединенного Королевства, Европы и всего мира. Кроме того, отметила премьер-министр, как постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия «играет важную роль в обеспечении международной стабильности».

Напомним, ранее Мэй заявила, что в ближайшие месяцы Россию посетит министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

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