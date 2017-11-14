МИД Испании сообщил о «подозрительном трафике» из РФ

Мадрид, , 07:47 — REGNUM Свидетельств причастности властей Российской Федерации к подозрительному интернет-трафику, имеющему отношение к событиям в Каталонии, не обнаружено. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис на пресс-конференции после встречи с главами МИД стран Европейского союза.

По его словам, у Мадрида нет никаких доказательств причастности руководства России к публикации «недостоверных сообщений». При этом Дастис отметил, что Испания уже проинформировала РФ о том, что на ее территории якобы находится сеть, которая рассылала «фейковые сообщения» о Каталонии.

«Мы (власти Испании) знаем, откуда идет этот трафик, — сказал Дастис. — Он связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России, этой информацией мы поделились с российскими властями».

По его словам, 3% аккаунтов, созданных в связи с референдумом в Каталонии, были настоящими, остальные — «фейки». Дастис добавил, что с России якобы шло около 50% «подозрительного трафика», из Венесуэлы — 30%.

По словам главы испанского внешнеполитического ведомства, основной целью поддельных аккаунтов было распространение информации о кризисе в Каталонии, которая не соответствовала действительности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2017 г. в Мадриде начался суд над депутатами парламента Каталонии. Судебному преследованию также подверглись члены правительства, в том числе Карлес Пучдемон, который в настоящее время скрывается в Бельгии.

Читайте также: Пучдемон: У независимости Каталонии есть альтернативы

А также: Спикер парламента Каталонии: независимость была символической