Суд повторно направил повестку Сечину

Москва, , 07:33 — REGNUM Повестка для допроса главы «Роснефти» Игоря Сечина по «делу Улюкаева» была направлена судом повторно посредством электронной связи, сообщила 13 ноября пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

«Почтой России она не отправлялась, но была направлена посредством электронной связи», — сказала Хиль.

Она указала, что использование электронной связи было использовано для того, чтобы ускорить получение, так как очередное заседание с допросом свидетелей намечено на 15 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сечин не получил первую повестку, об этом заявил пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

Представитель «Почты России» объяснил данное обстоятельство тем, что первая повестка была адресована лично Сечину «по месту вручения» и получить ее мог только он сам или через уполномоченного представителя.

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При этом судья пояснила, что ранее повестки в адрес Сечина были направлены телеграммой, по факсу и приставом, поэтому причина, по которой глава «Роснефти» не получил их, осталась не установленной.

Напомним, Игорь Сечин проходит свидетелем по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. Бывший министр был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Чиновника обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

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