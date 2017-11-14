Минюст США подтвердил регистрацию RT в качестве иностранного агента

Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Министерство юстиции (Минюст) США подтвердило регистрацию телеканала Russia Today America в качестве иностранного агента на территории страны. Об этом говорится в сообщении, которое обнародовано на сайте ведомства.

Отмечается, что ответственная за вещание RT на территории США компания T&R Productions LLC зарегистрирована в качестве иностранного агента в соответствии с американским Актом о регистрации иностранных агентов (FARA).

В заявлении исполняющего обязанности помощника генерального прокурора Дана Бэнте говорится, что жители США имеют «право знать, кто действует в США с целью повлиять на правительство страны или общественность от имени иностранной стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2017 г. министерство юстиции США в ультимативной форме потребовало от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Требования Минюста США главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала незаконными. По ее словам, ни один иностранный телеканал, работающий на территории США, никогда не регистрировался иностранным агентом. Требования к российскому телеканалу носят дискриминационный и антиправовой характер.

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