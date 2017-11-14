Эксперт: «20 тыс. миротворцев нужны для геноцида на Донбассе»

Москва, , 06:39 — REGNUM Если 20 тыс. миротворцев и будут введены на территорию Украины, то только для геноцида населения Донбасса, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич 14 ноября в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1».

"Двадцать тысяч — это две полноценные общевойсковые дивизии или семь полноценных общевойсковых бригад, и, конечно, это та сила, которая, по мнению тех стратегов, которые планируют эту операцию, предназначена не для миротворческой миссии. Они обязаны закрыть по концепции, которую продвигают, границу с Российской Федерацией, а сосредоточенные на границе с непризнанными республиками вооруженные силы проведут плановую зачистку. По большому счету — геноцид. Крови будет немерено. И это на Донбассе и Луганске четко понимают», — заявил военный эксперт.

Однако, по его словам, этот сценарий вряд ли вероятен, поскольку найти такое количество миротворцев из нейтральных стран крайне трудно. Более того, их содержание сопряжено с большими финансовыми, логистические и прочими нагрузками.

«Кто собирается эту цену платить и какие цели преследуют — не понятно», — подытожил выступающий.

Напомним, что 10 ноября газета The Wall Street Journal вбросила слух о том, что США намерены ввести на Украину контингент миротворцев в количестве 20 тыс. человек в качестве реакции на предложение президент РФ Владимира Путина о введении миротворческой миссии на линию разграничениям между ДНР, ЛНР и Украиной с целью защиты наблюдателей ОБСЕ.

По мнению лидера движения «Суть времени» политолога Сергея Кургиняна, подобного рода информационные вбросы делаются для того, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем. В данном случае, речь идет о резком обострении отношений между Украиной и Польшей.

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