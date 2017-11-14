США и Украине важен сам факт борьбы с Россией: Радио REGNUM

Москва, 14 ноября 2017, 08:16 — REGNUM
- Всё для туриста: КНДР упростила процедуру получения виз гражданам России;
- Грузооборот: нефть из российских портов на Каспии уходит в Азербайджан;
- Закрыть пробелы: в Европе может появиться новый военный альянс;
- Каждому своя картинка: не только Донбасс, но и Россию нужно сдать для отмены санкций;
- Зеркальные меры: в Госдуме определились со СМИ — иноагентами.
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