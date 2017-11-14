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США и Украине важен сам факт борьбы с Россией: Радио REGNUM

Политика

Эксперты считают, что для отмены санкций придётся не только уйти из Донбасса, но и сдать Крым вместе со всей Россией

США и Украине важен сам факт борьбы с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 ноября 2017, 08:16 — REGNUM  

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