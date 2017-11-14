Россия и Китай бойкотировали заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Нью-Йорк, США, , 05:58 — REGNUM Россия, Китай, Египет и Боливия бойкотировали неофициальное открытое заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, передает Reuters.

Заседание Совбеза ООН по Венесуэле, которое собрано по инициативе Соединенных штатов Америки, страны-члены совета посчитали «политической манипуляцией» и «вмешательством во внутренние дела» Боливарианской республики.

«Вопрос касается вмешательства в внутренние внутренние дела Венесуэлы», — пояснил позицию России представитель страны в ООН Виталий Небензя.

Также негативно на заседание отреагировала сама Венесуэла.

«Встреча является враждебным и явно деструктивным актом Соединенных штатов, который подрывает принцип суверенитета государства-члена ООН. Мы осуждаем этот акт политической манипуляции», — заявил представитель Венесуэлы в ООН Рафаэль Дарио Рамирес.

К России и Венесуэле в трактовке встречи как «манипулятивной» со стороны США присоединились представитель Боливии в ООН Саша Серхио Льорентти Солиз и представитель Китая Ву Хайтао.

Напомним, Венесуэла находится в затяжном политическом и экономическом кризисе, который многие считают в значительной степени инспирированным со стороны США.

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