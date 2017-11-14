Тереза Мэй – России: «Мы знаем, что вы делаете. И вам это не удастся»

Лондон, , 05:27 — REGNUM Действия России, представляющие «угрозу международному порядку», будут остановлены британской стороной, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пишет газета The Guardian.

«У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете, — сказала Мэй. — И вам это не удастся».

Мэй, говоря о политике России, заявила, что Лондон будет делать «все необходимое для самозащиты». Это работа включает и взаимодействие с союзниками.

Уточняется, что цель — поставить Россию на место после ее «вмешательства в выборы разных государств». Москва также обвиняется в распространении ложной информации и в хакерских атаках на Бундестаг и на оборонное ведомство Дании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэй заявила, что Великобритания после Brexit примет участие в обеспечении общеевропейской безопасности. При этом она отметила важность противодействия «русской угрозе».

По мнению Мэй, главная страна, препятствующая построению открытой экономики и свободного общества на европейской территории является Россия.

Между тем Мэй заявила, что Лондон не хочет новой фазы холодной войны с Россией. Она анонсировала планы отправить в Москву на переговоры британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

Читайте подробнее: »Не хотим холодной войны»: Мэй анонсировала визит Джонсона в Москву

Читайте ранее в этом сюжете: «Великобритания продолжит защищать Европу» — Тереза Мэй о «русской угрозе»