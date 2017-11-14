Гондурас обвинил Австралию в шпионаже за сборной по футболу

Сидней, Австралия, , 05:38 — REGNUM Национальная автономная федерация футбола Гондураса заявила о «шпионаже» за национальной сборной со стороны Австралии, передает Reuters.

В качестве доказательства федерация футбола латиноамериканской страны опубликовала в Twitter видеоролик с пролетом дрона над стадионом в Сиднее во время тренировки команды Гондураса.

«Австралия шпионила за официальной тренировкой Гондураса с беспилотника, это вызвало дискомфорт команды и делегации», — говорится в заявлении федерации футбола Гондураса.

В то же время Федерация футбола Австралии отрицает, что причастна к шпионажу за противниками с помощью дрона.

«Мы в этом не участвовали», — лаконично прокомментировали ситуацию представители Австралии.

Напомним, в первом матче в рамках отбора на Чемпионат мира между Гондурасом и Австралией в Тегусигальпе 10 ноября команды сыграли в ничью. Второй матч между командами состоится 15 ноября в Сиднее.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России.

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