Вторник, 14 Ноября 2017 года
05:57:50 МСК

Учения у берегов Кореи: видео трех авианосцев США появилось в сети

Политика

Ronald Reagan, Theodore Roosevelt и Nimitz

Вашингтон, 14 ноября 2017, 04:20 — REGNUM  

Видеозапись с тремя американскими авианосцами, участвующими в совместных учениях США и Южной Кореи, выложено в интернет официальным каналом ВМС США на сайте YouTube.

«В настоящее время ведется эксплуатация авианосцев USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71) и USS Nimitz (CVN 68) и их ударных групп, осуществляющих операции в международных водах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВМС США патрулирует Индо-Азиатско-Тихоокеанский регион на протяжении более 70 лет, «поощряя региональную безопасность, стабильность и процветание».

Читайте также: Бомбардировщики США пролетели над Корейским полуостровом

Напомним, в районе Корейского полуострова Пентагон проводит совместные учения с Сеулом - с 11 по 14 ноября. Ранее Скот Свифт, командующий Тихоокеанским флотом США, сказал, что эти учения особенные, ведь за последние десять лет еще не было случая участия в маневрах трех авианосцев сразу.

При этом 12 ноября стало известно, что Сеул отказался проводить учения в трехстороннем формате, то есть совместно с Японией, поскольку существует соответствующая договоренность с Пекином.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея присоединится к военным учениям США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить