Учения у берегов Кореи: видео трех авианосцев США появилось в сети

Вашингтон, , 04:20 — REGNUM

Видеозапись с тремя американскими авианосцами, участвующими в совместных учениях США и Южной Кореи, выложено в интернет официальным каналом ВМС США на сайте YouTube.

«В настоящее время ведется эксплуатация авианосцев USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71) и USS Nimitz (CVN 68) и их ударных групп, осуществляющих операции в международных водах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ВМС США патрулирует Индо-Азиатско-Тихоокеанский регион на протяжении более 70 лет, «поощряя региональную безопасность, стабильность и процветание».

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Напомним, в районе Корейского полуострова Пентагон проводит совместные учения с Сеулом - с 11 по 14 ноября. Ранее Скот Свифт, командующий Тихоокеанским флотом США, сказал, что эти учения особенные, ведь за последние десять лет еще не было случая участия в маневрах трех авианосцев сразу.

При этом 12 ноября стало известно, что Сеул отказался проводить учения в трехстороннем формате, то есть совместно с Японией, поскольку существует соответствующая договоренность с Пекином.

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