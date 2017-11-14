Кодекс поведения в Южно-Китайском море вскоре может обрести плоть

Манила, , 03:08 — REGNUM Китай и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) начнут работу над текстом Кодекса поведения в Южно-Китайском море, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает 13 ноября агентство «Синьхуа».

Во время 20-й встречи лидеров Китая и стран АСЕАН в формате «10+1» в столице Филиппин городе Маниле, Ли отметил, что Китай, обладающий самым внушительным грузооборотом в Южно-Китайском море, хочет мира и стабильности для этого региона больше, чем какая-либо другая страна.

По его словам, Китай намерен поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море и урегулировать споры за право владениям территориями и морем со всеми заинтересованными сторонами посредством переговоров в мирном ключе. Он также добавил, что это подход всегда будет неизменным.

Китай хочет сотрудничать со странами АСЕАН на основе дружеских переговоров и прямого и эффективного осуществления Декларации о Поведении сторон в Южно-Китайском море в целях подписания Кодекса поведения.

На встрече министров иностранных дел АСЕАН в августе 2017 года Китай и страны АСЕАН подготовили и утвердили рамку Кодекса поведения, отмечая, что они инициируют содержательные переговоры касательно текста самого кодекса в течение года.

Как отмечает Ли, рамка олицетворяет собой консенсус по ключевым моментам Кодекса поведения, достигнутый всеми сторонами, и является важным итогом их консультаций, которые проводились ранее.

«Посредством консультаций касательно Кодекса поведения, мы надеемся, что стороны смогут улучшить взаимопонимания и доверие, а также устремятся к принятию Кодекса поведения в ближайшие сроки с целью стабилизации мира в Южно-Китайском море», — заявил китайским премьер.

Напомним, что Ли Кэцян прибыл на Филиппины 12 ноября с официальным визитом с целью проведения серии встреч с лидерами стран АСЕАН. Он примет участие в 20-й встрече АСЕАН, Китая, Японии и Южной Кореи в формате «10+3», а также 12-м Восточно-Азиатском саммите.

Стоит также отметить, что президент США Дональд Трамп во время визита во Вьетнам высказал свою готовность стать посредником в разрешении территориального спора в Южно-Китайском море между заинтересованными сторонами, на что получил мягкий отказ со стороны Китая.

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